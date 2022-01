Borussia Dortmund : Ranking: Bei Erling Haaland landen Messi und Benzema nur auf Platz zwei und drei

"Ich denke, man muss sagen, dass Lewandowski die Nummer eins ist", antwortete Haaland bei Sky Sports auf die Frage, welche drei Spieler für ihn im letzten Jahr die beste Leistung zeigten. Auf den weiteren Plätzen landen nicht weniger glanzvolle Namen.

"Und dann kommt für mich Benzema, er war auch großartig, aber Messi ist ebenfalls hervorragend", so der Norweger. Auf einen Sieger konnte er sich in diesem Duell nicht einigen. "So teilen sich Benzema und Messi die Plätze zwei und drei."