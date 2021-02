Borussia Dortmund : BVB-Boss Watzke will "in der größten Krise" nicht von Bord gehen

Eigentlich wollte Hans-Joachim Watzke im Jahr 2022 einen Haken hinter sein Managerdasein bei Borussia Dortmund machen. Nun kündigt er allerdings an, den BVB vielleicht doch noch längerfristig erhalten zu bleiben.

Ursprünglich stand Borussia Dortmund im Jahr 2022 vor einem Komplettumbruch in der Führungsetage. Neben Sportdirektor Michael Zorc wollte auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den BVB verlassen. Bei dem 61-Jährigen hat inzwischen allerdings ein Umdenken stattgefunden.

"Ich kenne meine Verantwortung gegenüber diesem Verein sehr genau. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich in der größten Krise von Bord gehe", erläutert Watzke im Interview mit dem HANDELSBLATT. Noch habe er jedoch keine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Sein Abschied Ende 2022 sei "zumindest nicht mehr so tief in meinen Gedanken wie vor der Pandemie".