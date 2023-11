Mats Hummels eröffnet Verbal-Duell vor PSG-Finale

Der BVB kann aufatmen. Nach dem beachtlichen Auswärtssieg in Mailand haben die Borussen ein großes Zwischenziel erreicht. Sie stehen vorzeitig im Champions League-Achtelfinale, dann kann sich der Tabellenführer der "Todesgruppe" auch einzelne verbale Spitzen erlauben. So gesehen bei Mats Hummels am Mikro bei Amazon Prime am Dienstagabend.

Moderator Sebastian Hellmann und Experte Matthias Sammer klärten den 34-Jährigen über den späten PSG-Ausgleich gegen Newcastle auf. Dabei konnten sie den kurzzeitig über die Gruppenkonstellation verwirrten Abwehrchef dann aber hinsichtlich dessen beruhigen, dass der BVB dennoch weiter sei.

Hummels setzt Nadelstiche

In Folge der Aufklärung, wie der späte Treffer zustande kam - PSG glich per höchst umstrittenen Elfmeter aus - frotzelte Hummels: "Ah. Wenigstens berechtigt dieses Mal?" Damit spielte der "Man of the Match" der Milan-Partie, auf den Strafstoß an, den Paris in der Partie gegen Dortmund am 1. Spieltag der Gruppenphase zugesprochen bekam.

Damals hatte es sich um eine strittige Entscheidung in Folge eines Handspiels von Niklas Süle, gehandelt. PSG gewann das Hinspiel gegen den BVB mit 2:0, vor dem Rückspiel in zwei Wochen stehen die Kicker aus der "Stadt der Liebe" dennoch deutlich mehr unter Druck als der BVB.

Mats Hummels im BVB-Training - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Gruppenfinale: Der Druck liegt bei PSG

Am 13. Dezember erwarten die Dortmunder Paris St. Germain am letzten Spieltag der Gruppenphase erwarten. Der Druck liegt hierbei klar bei den Gästen, die nur mit einem Sieg im Signal Iduna Park sicher in der Runde der letzten 16 einziehen werden.

Gewinnt man in Dortmund nicht, wird man bange Blicke nach Newcastle werfen müssen. Die Engländer würden bei einem Heimsieg gegen AC Mailand an Paris vorbeiziehen, da die "Magpies" den direkten Vergleich (4:1, 1:1) gewonnen haben. Auch ein Unentschieden in Dortmund, könnte Paris also unter Umständen nicht reichen.

Das erzeugt für die teure aber nicht immer nervenstarke "Millionen-Truppe" eine enorme Drucksituation, da sich die anspruchsvollen katarischen Eigner der Franzosen, über ein Ausscheiden aus der Gruppenphase, sicher alles andere als glücklich wären.

Dem ist sich Hummels wohl bewusst, schießt also schon einmal leicht in Richtung der Franzosen. Für ihn und seine Mannschaftskollegen ist das letzte Gruppenspiel hingegen ein kleines Bonusspiel.

Zwar ist der Gruppensieg, den man nur bei einer Niederlage verlieren würde, ein lohnendes Ziel für die Schwarz-Gelben, doch allein das Weiterkommen in dieser starken Gruppe darf als Erfolg für den häufig kritisierten BVB gewertet werden.

Verwendete Quellen

sport