Borussia Dortmund Niklas Süle: "Ich glaube, dass ich mich nicht mehr verstecken kann"

Der Wechsel von Niklas Süle (27) zu Borussia Dortmund hat im Februar dieses Jahres hohe Wellen geschlagen. Mit seinen Leistungen will der Innenverteidiger im Ruhrpott ebenso groß auftrumpfen. Dafür muss er mehr Verantwortung übernehmen als beim FC Bayern. Und das weiß er auch.

Gemeinsam mit Nico Schlotterbeck (22) soll Süle die Stabilität im Abwehrzentrum des BVB gewährleisten. Als erfahrenerer Spieler übernimmt er alleine von der Mentalität her eine wichtige Position im Team. "Ich glaube, dass ich mich nicht mehr verstecken kann", räumt Süle gegenüber den vereinseigenen Medien ein.

Stattdessen will der gebürtige Frankfurter seine neue Aufgabe uneingeschränkt annehmen: "Ich will schon einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir eine gute Saison spielen und möglichst viel Erfolg haben. Am Ende wird man sehen, wofür es gereicht hat."