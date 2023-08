Innenverteidiger im Anflug: BVB bei Armel Bella-Kotchap zuversichtlich

Borussia Dortmund ist offenbar guter Dinge, bis zum Freitag (18 Uhr), wenn der Sommertransfermarkt in Deutschland seine Pforten schließt, alle nötigen Dokumente für die Verpflichtungen von Armel Bella-Kotchap abgeschickt haben zu werden.

Armel Bella-Kotchap: BVB und Southampton einigen sich wohl noch

So wird es zumindest im Sport1-Podcast Die Dortmund-Woche besprochen. Demnach deutet inzwischen vieles darauf hin, dass der BVB auch mit dem abgebenden Klub FC Southampton rechtzeitig vor dem Deadline Day eine Einigung finden wird.

In Bella-Kotchaps beim Absteiger aus der Premier League noch bis 2026 gültigem Vertrag befindet sich eine Ausstiegsklausel, die dem Vernehmen nach bei 25 Millionen Euro liegt. Für den BVB soll eine solche Investition in diesem Sommer nicht mehr umsetzbar sein, so dass mit Southampton entweder eine Leihe mit verpflichtender Kaufoption oder ein Transfer unter der Klauselsumme abgewickelt werden dürfte.