Irres Gerücht: BVB kontaktiert Angel Di Maria

Ist der amtierende Fußballweltmeister fit, weiß er noch immer sehr zu überzeugen. In 38 Pflichtspielen kommt Di Maria auf 15 direkte Torbeteiligungen. Bei der Weltmeisterschaft trumpfte er mit einem Tor und einer Vorlage vor allem im Finale gegen Frankreich auf.

Di Maria hatte sich Juventus Turin erst im vorigen Sommer angeschlossen und paraphierte beim italienischen Rekordmeister einen Einjahresvertrag. Der müsste also verlängert werden, um auch in der kommenden Saison voneinander zu profitieren.

In Italien war jüngst davon zu lesen, dass die Vertragsgespräche zwischen Juventus und Di Maria gescheitert seien. Nach aktuellem Stand wäre der Routinier in den nächsten Wochen also ablösefrei und für ein wohl saftiges Handgeld zu haben.

Die Situation in Turin ist und bleibt angespannt. Weil dem Rekordchampion zehn Punkte abgezogen wurden, ist die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb in akuter Gefahr. Das führt dazu, dass sich Juventus Di Marias Gehalt schlichtweg nicht mehr leisten kann. Rund sieben Millionen Euro netto soll er verdienen.

Verwendete Quellen

Fernando Czyz