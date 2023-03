Irres Gerücht! Verhandelt Borussia Dortmund über Rückkehr von Jadon Sancho?

Borussia Dortmund befasst sich offenbar ziemlich konkret mit einer Rückkehr von Jadon Sancho. Laut indykaila News laufen Gespräche zwischen Manchester United und dem BVB bezüglich einer Rückkehr in diesem Sommer.

Sancho ist in dieser Saison bereits durchs Stahlbad gegangen, wochenlang war der 22-Jährige sogar dem Training ferngeblieben – wegen körperlicher wie mentaler Probleme, wie Trainer Erik ten Hag erklärte. Inzwischen ist Sancho der Turnaround gelungen.

Rund um die Jahreswende stieg der 23-fache englische Nationalspieler wieder ins Training ein. In den letzten vier Spielen in der Premier League, bei denen er mitwirkte, sind ihm zwei Tore gelungen. Sancho hat die Freude am Fußball wieder zurückgewonnen, sein Spielwitz aus vergangenen Tagen schimmert seitdem wieder häufiger durch.