Borussia Dortmund : Ivan Perisic setzt sich mit BVB-Gerüchten auseinander

Ivan Perisic soll sich gerüchteweise mit einer Rückkehr in die Bundesliga befassen. Seine Ex-Klubs Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg kommen dabei angeblich als mögliche Wechseloptionen infrage. Demgegenüber steht eine Vertragsverlängerung bei Inter Mailand.

"Ich konzentriere mich auf die Gegenwart, dann werden wir mit dem Verein sprechen", erklärt Perisic auf die Gerüchte über einen Vereinswechsel angesprochen bei Mediaset Infinity. "Alles ist möglich, wir werden es in ein paar Wochen sehen."

Die Zusammenarbeit zwischen Inter Mailand und Ivan Perisic (32) endet in rund einem halben Jahr. Der Austausch über eine mögliche Verlängerung des Kontrakts ist bisher nicht wirklich vorangekommen.

Der Kroate scheint also für beide Szenarien offen: Einem Abgang nach im Sommer sieben Jahren beim amtierenden Italienischen Meister sowie einer Auffrischung der aktuell vertraglich geregelten Beschäftigung.

Die Gazzetta dello Sport hatte in dieser Woche berichtet, dass sich Perisic mit einem Rückwechsel in die Bundesliga beschäftige und im Zuge dessen ein Comeback bei seinen Ex-Klubs Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg in Augenschein nehme.