Borussia Dortmund : Jadon Sancho: BVB in Sorge um den Pokalhelden

Sanchos Oberschenkel wurde bandagiert und gekühlt. Er humpelte nach Abpfiff zum Team-Bus. Fällt der Flügelflitzer mit der Superform (neun Torbeteiligungen in den letzten sieben Spielen) ausgerechnet in der heißen Phase der Saison und vor dem Bundesliga-Kracher gegen Bayern München aus?

Jadon Sancho schoss Borussia Dortmund am Dienstagabend in der 66. Spielminute zum 1:0 über Gladbach. Der Jubel der Schwarzgelben war groß. Doch mit Blick auf Sanchos Auswechslung gibt es einen Wermutstropfen. Der 20-Jährige musste angeschlagen vom Feld, für ihn kam Thorgan Hazard.

"Jadon Sancho hat seinen vorderen Oberschenkel gespürt"

BVB-Coach Edin Terzic: "Wir müssen die Nacht noch abwarten. Er hat seinen vorderen Oberschenkel gespürt. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist."

Auch Marco Reus hofft auf eine rasche Genesung seines Offensivkollegen und des ebenfalls angeschlagenen Raphael Guerreiro. "Sowohl Rapha als auch Jadon sind angeschlagen in die Partie gegangen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Wir müssen abwarten", so der Mannschaftskapitän.