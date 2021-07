Borussia Dortmund : Jadon Sancho: Großer Ehre für den Ex-Dortmunder

Jadon Sancho wurde in Southwark, einem Stadtbezirk von London geboren und wurde dort nun zum Ehrenbürger ernannt. Der Bürgermeister Barrie Hargrove sprach am Mittwoch über die Gründe für die Auszeichnung. "Jadon bei der Euro spielen zu sehen war unglaublich", erklärte der Politiker.

"Ich empfinde, so wie viele Bewohner, dass er ein Diamant in Southwarks Krone ist und wir könnten nicht stolzer auf ihn und was er für unser Land getan hat, sein – das Team brachte alle näher zusammen und schenkte Hoffnung und Freude, als wir es am meisten benötigten."

Der Ratsvorsitzende von Southwark, Kieron Williams, schloss sich der Lobeshymne an. "Er ist ein unglaubliches Vorbild für unsere jungen Menschen und wir wollten ihn wissen lassen, dass er uns sehr stolz gemacht hat." Für Jadon Sancho bedeutet diese Wertschätzung sicherlich eine Menge.