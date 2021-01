BVB-Boss Watzke : "Jadon Sancho hatte sich schon ein wenig auf einen Wechsel eingestellt"

In der vergangenen Saison hatte Jadon Sancho in der Bundesliga jeweils 17 Tore und Vorlagen gesammelt. In 32 Spielen. In der laufenden Runde kam der schnelle Flügelstürmer vor dem 14. Spieltag auf null Tore. Das sollte sich gegen die Wölfe ändern.

Zunächst lieferte Sancho die Vorlage für den Führungstreffer durch Manuel Akanji (66.), in der 91. Spielminute schloss er dann einen Konter eiskalt selbst ab.

Jadon Sancho hätte sein Trefferkonto zuvor bereits füllen können, scheiterte jedoch mit einem Abstauber nach einem Versuch von Erling Haaland, der nach Verletzungspause sein Comeback feierte.