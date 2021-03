Borussia Dortmund : Jadon Sancho und Erling Haaland: BVB erwartet keine unmoralischen Angebote

Wie lange bleiben Jadon Sancho (20, Vertrag bis 2023) und Erling Haaland (20, Vertrag bis 2024) Borussia Dortmund noch erhalten? BVB-Boss Hans-Joachim Watzke glaubt scheinbar nicht an eine Trennung im kommenden Transfersommer.

Der Grund: Europas Top-Klubs fehlen bis auf wenigen Ausnahmen coronabedingt etliche Millionen Einnahmen. Daher erwarte er "keinen außergewöhnlichen Transfersommer", so der Unternehmer aus dem Sauerland.

Jadon Sancho: BVB in Sorge um den Pokalhelden

Erling Haaland darf die Schwarzgelben per Ausstiegsklausel verlassen, allerdings greift die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von kolportierten 75 bis 100 Millionen Euro erst 2022. Das Arbeitspapier von Jadon Sancho bis 2023 enthält keine festgeschriebene Ablösesumme.

Sancho und Haaland: 91 Tore und 71 Vorlagen für den BVB

Jadon Sancho und Haaland sind beim BVB in jüngerer Vergangenheit die mit Abstand besten Scorer. Flügelstürmer Sancho kommt auf 46 Tore und 60 Vorlagen in 130 Partien, Haaland erzielte in 46 Partien 45 Tore und lieferte elf Assists.