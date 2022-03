Borussia Dortmund : Jamie Bynoe-Gittens: Steht beim BVB der nächste Moukoko in den Startlöchern?

Kevin Richau Nach der Saison wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach den nächsten Rebuild im Team anstreben. In Bezug auf Neuzugänge geht der Blick häufig in die Ferne. Dabei verfügen die Westfalen über genügend Talente in der Nachwuchsabteilung, wie der neuste Erfolg in der Youth League beweist.

Die U19 der Dortmunder zogen zum ersten Mal überhaupt in das Viertelfinale der UEFA Youth League, der höchsten europäischen Spielklasse im Jugendbereich, ein. Im Gegensatz zur Champions League der Herren gibt es hier in den K.o.-Spielen nur eine Partie, die über das Weiterkommen entscheidet. In der Runde der letzten 16 konnte sich der BVB als einzig verbliebener deutscher Vertreter durchsetzen. Gegen die Auswahl von Manchester United ging es über die volle Distanz, weil es nach der Verlängerung immer noch 2:2-Unentschieden stand. Die Treffer von Doppel-Torschütze Jamie Bynoe-Gittens reichten für den Sieg in der regulären Spielzeit nicht aus. Im Elfmeterschießen blieb der Engländer allerdings ebenfalls ganz cool und versenkte den entscheidenden Strafstoß. Bynoe-Gittens: Tritt er in die Fußstapfen von Youssoufa Moukoko? Der designierte Sportdirektor, Sebastian Kehl, sprach den jungen Spielern im Gespräch mit dem kicker ein dickes Lob aus und unterstrich, welch großen Wert dieser Triumph für den ganzen Klub besitzt. "Wir haben uns alle gefreut, dass unsere U19 unsere Farben weiter in Europa vertritt. Kompliment an Mike Tullberg, Lars Ricken und jedem an diesem tollen Sieg Beteiligten." Mehr zum Thema

