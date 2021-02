Borussia Dortmund : Jogi Löw schätzt EM-Chancen von Marco Reus ein

Reus' letztes Auswahlspiel liegt bereits mehr als ein Jahr zurück. Letztmals kleidete er sich im Oktober 2019 im DFB-Trikot. Beim 3:0 in der EM-Qualifikation gegen Estland bereitete Reus einen Treffer vor.

"Bei Marco, der schon viele Rückschläge wegstecken musste, hat man nach seiner langen Verletzung anfangs schon gesehen, dass er bisschen Probleme mit dem Tempo hatte", analysiert Bundestrainer Joachim Löw in der BILD die momentane Verfassung des BVB-Stars.

Obwohl Marco Reus in dieser Saison endlich verletzungsfrei bleibt, ringt der Ausnahmespieler von Borussia Dortmund um seine Form. Ob er auf den EM-Zug aufspringen wird, schien in den letzten Wochen immer fraglicher.

"Aber er hat das Zeug, wieder zu kommen, er wirkt wieder spritziger und hat gute Momente", lässt Löw Reus alle Chancen, sich in den kommenden Wochen für eine Nominierung in den EM-Kader empfehlen zu können. "Wir werden seine Entwicklung weiter genau beobachten und hoffen, dass er den positiven Trend weiter fortsetzen kann."

Wie beinahe die gesamte BVB-Truppe enttäuscht auch Reus in dieser Spielzeit. Das 1:2 in Freiburg am Wochenende bedeutete die dritte Niederlage im vierten Spiel. Im Bundesliga-Klassement ist Schwarz-Gelb inzwischen auf Conference-League-Platz 6 durchgereicht worden.