Jude Bellingham bester U20-Spieler der Welt

Das gab die International Federation of Football History & Statistics am Freitag bekannt. Bellingham tritt das Erbe von Pedri an. Der Shooting-Star des FC Barcelona hatte die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten.

Bellingham setzte sich mit 115 Punkten gegen Jamal Musiala (95 Punkte) vom FC Bayern und Joško Gvardiol (55, RasenBallsport Leipzig) durch. Die Top5 werden komplettiert von Gavi (35 Punkte, FC Barcelona) und Eduardo Camavinga (30, Real Madrid). Vorjahressieger Pedri landete mit 20 Punkten auf dem sechsten Platz.

Top10 – Beste U20-Spieler der Welt 2022