Jude Bellingham: BVB fordert 100 Millionen plus Mega-Bonus

In den nächsten Tagen steht ein Gipfeltreffen zwischen Bellingham, dessen Vater, dem befreundeten Berater Mark Bennett und den Verantwortlichen von Borussia Dortmund auf der Agenda.

Dortmund versuchte angeblich bis zuletzt, Bellinghams 2025 auslaufenden Vertrag zu verlängern und eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro zu verankern. Der 19-Jährige lehnte die Offerte offenbar ab.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund beziffern die Chancen auf einen Verbleib von Jude Bellingham der Sporttageszeitung AS zufolge nur auf 5 Prozent. Die Schwarzgelben beschäftigen sich offenbar bereits mit einem Verkauf.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl wollen dann endgültig wissen, wie Bellingham seine Zukunft sieht und ob er im kommenden Sommer den nächsten Schritt gehen will. Vor dem Trainingslager in Marbella (6. bis 14. Januar) will der BVB Klarheit.