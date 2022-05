Bundesliga Jude Bellingham: BVB-Wechsel seines Bruders droht zu platzen

Der AFC Sunderland bemüht sich offenbar um Jobe Bellingham. Nach Angaben der Daily Mail hat der englische Drittligist den Youngster im vergangenen Monat zu einem Heimspiel eingeladen, während dem es zu einem Austausch mit dem Sportlichen Leiter Kristjaan Speakman gekommen sein soll.

Voraussetzung für einen Bellingham-Wechsel wäre allerdings der Aufstieg in die 2. Liga. Sunderland ist nur noch ein Spiel von der Rückkehr in die Championship entfernt. Am 21. März (16 Uhr) kommt es in den Playoffs zum entscheidenden Spiel gegen die Wycombe Wanderers.

Hinsichtlich Jobe Bellinghams Zukunft scheint nach wie vor alles offen. Birmingham City lockt den zwei Jahre jüngeren Bruder von Jude Bellingham mit einem Stipendium samt Zusage auf Profieinsätze. Und auch Borussia Dortmund streckt die Fühler nach dem englischen Nachwuchstalent aus.