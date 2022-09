Bundesliga Jude Bellingham: Noch nicht für Real Madrid entschieden – Ex-BVB-Kollege Erling Haaland lockt

Jude Bellingham ist zweifelsfrei einer der Shootingstars des europäischen Fußballs. Gleichbedeutend ist das mit vielen Gerüchten, die den BVB-Profi umwehen. Avancen empfängt er angeblich von Real Madrid, zudem soll ihn mit Erling Haaland ein ehemaliger Mitspieler zu Manchester City locken wollen.

Jude Bellingham: Diese Klubs investierten bisher am meisten

Aus der Premier League sollen überdies Manchester United und der FC Chelsea ihr Interesse deponiert haben. United muss hierfür aber erst mal in die Champions League zurückkehren. Jacobs hält am Ende fest: Der FC Liverpool und Real Madrid sind bisher die Bewerber, die am meisten Zeit in eine mögliche Verpflichtung investiert haben.

BVB-Sportchef Sebastian Kehl hatte früh klargestellt, dass Bellingham in diesem Sommer nirgendwohin wechseln wird. Für die Zukunft gibt er sich aber keinen Illusionen hin: "Wir müssen akzeptieren, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Jungs wirtschaftlich als auch sportlich auch noch mal weiterziehen."