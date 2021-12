Borussia Dortmund : Jürgen Klopp: Berater schließt BVB-Rückkehr nahezu aus

Klopp war von 2008 bis 2015 Dortmunder Cheftrainer und bescherte dem BVB in seiner Wirkungszeit zwei Bundesliga-Meistertitel und einen Pokalgewinn. Seit Oktober 2015 amtet der gebürtige Stuttgarter inzwischen beim FC Liverpool.

Borussia Dortmund und Jürgen Klopp werden in diesem Leben wohl nicht mehr zusammenarbeiten. Im Interview mit Sport1 sagt Klopps Berater Marc Kosicke, als er nach einer möglichen Wiedervereinigung mit dem BVB befragt wird: "Kann ich nicht sagen. Aber generell scheint eine aufgewärmte Liebe immer schwierig."

Wie schon an der Strobelallee wird Klopp auch an der Anfield Road nahezu vergöttert. In Diensten der Reds avancierte der 54-Jährige zweimal zum Welttrainer des Jahres. Der Liverpool-Anhang feiert Klopp für den Champions-League-Titel 2018/19 und die Meisterschaft im darauffolgenden Jahr.