JÃ¼rgen Klopp findet klare Worte zu GerÃ¼chten um Jude Bellingham

"Diese Dinge gehen ja gar nicht, weil er bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht", stellte der Fußballlehrer klar. Ohne Einverständnis der Schwarzgelben sei kein Gespräch erlaubt, so Kloppo weiter: "Es stimmt also nicht." Klopps Wertschätzung für den Youngster ist jedoch unbestritten: "Jude ist ein toller Spieler, den wir natürlich kennen."

Bellingham steht in Dortmund zwar noch bis 2025 unter Vertrag, dass der WM-Fahrer diesen erfüllt, glaub jedoch kaum jemand. Der BVB will in den kommenden Wochen Klarheit und wissen, wie der Brite seine Zukunft sieht.

Bellingham mit Marktwertexplosion

Nach Informationen der spanischen Sporttageszeitung AS haben die Verantwortlichen kaum noch Hoffnung auf einen Verbleib ihres wertvollsten Spielers. Laut Transfermarkt.de beträgt Bellinghams Marktwert 110 Millionen Euro, das CIES Football Observatory geht sogar von 211,3 Millionen Euro aus.

Der BVB hatte Bellingham als 16-Jährigen für 25 Millionen Euro Ablöse von Birmingham City verpflichtet. Laut AS fordern die Schwarzgelben jetzt mindestens 100 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen.