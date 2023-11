Karim Adeyemi erhält Lob von allen Seiten – was BVB-Boss Kehl jetzt erwartet

Karim Adeyemi kommt wieder in Fahrt - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Nach einer starken Rückrunde in der vergangenen Saison hat Karim Adeyemi (21) in der laufenden Spielzeit noch Schwierigkeiten, seine Leistungen zu bringen. Das Spiel gegen Newcastle United war jedoch ein erstes Anzeichen auf Besserungen, weshalb der Offensivspieler viel Lob kassierte.

15 Torbeteiligungen in seiner Premieren-Saison für Borussia Dortmund dürften Karim Adeyemi und die BVB-Bosse durchaus zufrieden gestellt haben. Vor allem in der Rückrunde, wo die Westfalen generell deutlich verbessert aufgetreten waren, gehörte Adeyemi zu den besten Akteuren.

Doch nach der Sommerpause konnte der 21-Jährige seine Leistungen nicht konservieren und hat mit ordentlich Startschwierigkeiten zu kämpfen. In zwölf Spielen kommt er auf lediglich 500 Minuten Einsatzzeit, meistens als Einwechselspieler – dabei gelangen ihm zwei Vorlagen. Eine lieferte er am Dienstag beim Champions-League-Spiel gegen Newcastle United (2:0), wo er von Beginn an ran durfte.

Kehl wünscht sich "schnelleren Abschluss" von Adeyemi

"Karim hat lange warten müssen, bis er die Chance bekommen hat. Man hat gesehen, dass er unbedingt wollte. Er hat viele Laufduelle gewonnen und Torchancen herausgearbeitet", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl (43) ihn im Nachgang gelobt und gefordert: "So muss er weiterarbeiten." Zudem wünscht er sich "in einigen Situationen noch einen schnelleren Abschluss."