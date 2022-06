Borussia Dortmund Karim Adeyemi: "Ich war zu jung, um lange enttäuscht zu sein"

Karim Adeyemi kickte in seiner Kindheit zwei Jahre im Trikot der Bayern, 2011 ließ der Rekordmeister den jungen Stürmer ziehen. Adeyemi ging mit seiner Ausbootung offenbar relativ gelassen um.

"Ich war zu jung, um lange enttäuscht oder traurig zu sein. Das ist mittlerweile auch Schnee von gestern für mich", stellte der Noch-Salzburger im Gespräch mit SPORT1 klar. Er habe in der Folge "die richtigen Schritte" gemacht, so Adeyemi weiter. "Von meinem Jahrgang hat damals auch kein anderer Spieler den Durchbruch bei Bayern geschafft."

Manni Schwabl von der Spielvereinigung Unterhaching erkannte das große Talent, das in Adeyemi schlummerte und nahm ihn unter Vertrag. Beim Verkauf des Stürmers 2018 an Red Bull Salzburg vereinbarte der Ex Profi eine Weiterverkaufsbeteiligung, die dem Münchner Vorortverein nun 6,75 der 30 Millionen Euro schweren Ablösesumme, die Borussia Dortmund nach Österreich überweist, einbringt.