Borussia Dortmund : Karriere-Ende und BVB-Zukunft: Mats Hummels gewährt Planungseinblick

Ob es für Hummels darüber hinaus an der Strobelallee weitergeht, ist offen. Das hängt natürlich nicht nur an der Lust am Fußball, sondern vor allem am körperlichen Zustand des 70-fachen Nationalspielers. "Es ist alles vorstellbar, auch, dass ich aufhöre. Beispielsweise wenn der Kopf 'Nein' sagt", gibt er offen zu.

Was ein Abenteuer über die deutsche Landesgrenze hinaus betrifft, hat das Eigengewächs des FC Bayern so gut wie abgeschlossen. Hierfür sei es "fast zu spät", meint Hummels, der nachdrückt: "Aber ehrlich gesagt habe ich in meiner Karriere irgendwann gelernt, dass man nichts planen kann."