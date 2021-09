Borussia Dortmund : Kehrt Reinier früher als gedacht zu Real Madrid zurück?

In den ersten 12 Monaten in Dortmund stand Reinier insgesamt nur 339 Minuten auf dem Rasen. In den 19 absolvierten Pflichtspielen gelangen ihm dabei ein Tor und eine Vorlage. Mit dieser Ausbeute wird der Brasilianer, der in seiner Heimat als eine der größten Nachwuchstalente gefeiert wird, den hohen Erwartungen nicht gerecht.

Wie die Bild berichtet, beobachten die Klubbosse Reiniers Entwicklung in den nächsten Monaten ganz genau, um in der Winterpause über seine weitere Zukunft zu entscheiden. Sollte der 19-Jährige keine Leistungssteigerung zeigen, wird die Ausleihe wohl vorzeitig abgebrochen.