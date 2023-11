Kein BVB-Wechsel: Juan Miranda mit anderem Klub einig

Der BVB verstärkt momentan die Scouting-Aktivitäten. Weil Ramy Bensebaini in seiner Leistungsfähigkeit arg schwankt, will Borussia Dortmund im Januar hinten links neues Personal verpflichten.

Einer, der in der jüngeren Vergangenheit mit einem möglichen Wechsel an die Strobelallee in Verbindung gebracht wurde, ist Juan Miranda. Der hat mittlerweile aber offenbar mit einem anderen Klub Übereinkunft erzielt.

BVB geht leer aus: Milan holt Juan Miranda an Bord

Nach Angaben des Portals Relevo schnappt sich der AC Mailand den 23-Jährigen. Demnach haben sich die involvierten Parteien darauf verständigt, ab der kommenden Saison eine Zusammenarbeit einzugehen.

Miranda erhalte einen Vertrag über fünf Jahre, der ihm zwei Millionen Euro netto pro Saison einbringt. Geht es nach Milan, würde der Wechsel schon im kommenden Wintertransferfenster über die Bühne gehen.

Mirandas Vertrag bei Betis Sevilla läuft aus, so dass die Andalusier letztmalig die Gelegenheit haben, noch eine Ablöse generieren zu können. Milan wäre bereit, im Falle eines Januarwechsels etwa drei Millionen Euro Ablöse zu zahlen.

