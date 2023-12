BVB-Boss Watzke reagiert auf Gerüchte um Winter-Transfers

Für einige Experten und sicherlich auch Fans fehlt Borussia Dortmund in der aktuellen Saison mindestens ein Außenverteidiger. Auf links hat der BVB lediglich Ramy Bensebaini (28), rechts ist Julian Ryerson (26) gesetzt und konkurriert mit Marius Wolf (28), mit dem man wohl spätestens im Sommer getrennte Wege geht.

Was Watzke "nicht ausschließen will"

Daher wurde zuletzt berichtet, dass die BVB-Bosse im Winter auf der Außenverteidiger-Position nachlegen wollen. "Das will ich nicht ausschließen", so Hans-Joachim Watzke im Interview mit den Ruhr Nachrichten danach gefragt, ob der BVB personell nachlegen wird, "es ist aber auch nicht zwingend notwendig. Die Frage ist, ob es in einer Winter-Transferperiode sinnvolle Optionen gibt, die wirtschaftlich darstellbar sind."

Sportdirektor Sebastian Kehl (41) werde die "Notwendigkeit von Transfers bewerten. Er wird sicher den ein oder anderen Vorschlag erarbeiten, wenn er denn von jemandem überzeugt ist. Sollte das so sein, würden wir darüber sprechen", so der 64-Jährige.

Watzke sieht Außenverteidiger-Position nicht als Problemstelle

Auf die explizite Nachfrage, ob der BVB nicht dringend Verstärkungen auf den Außenverteidiger-Positionen benötige, entgegnete Watzke: "Wir haben mindestens vier Außenverteidiger. Wir hatten bisher noch nicht das Problem, dass wir einen Offensivspieler umfunktionieren mussten. Neben Ryerson, Ramy Bensebaini und Marius Wolf haben wir auch noch Niklas Süle, der dort spielen kann. Und Thomas Meunier hat seine Verletzung auskuriert."

Das Fazit des BVB-Geschäftsführers: "Eine personelle Vakanz sehe ich nicht." Diese Aussagen überraschen schon, wenn man den Berichten, wonach der BVB im Winter auf jeden Fall nachlegen möchte, Glauben schenkt.

Bis zur Winterpause geht es für die Westfalen zunächst ohnehin darum, nicht den Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga zu verlieren. Dafür muss am Sonntag (18.30 Uhr) ein gutes Ergebnis gegen RB Leipzig her. Zuvor steht aber das Achtelfinale im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (Mittwoch, 20:45 Uhr) an

Verwendete Quellen

Ruhr Nachrichten