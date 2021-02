Borussia Dortmund : Klausel-Überraschung beim BVB: Erling Haaland doch viel teurer?

Im Grunde wurde seit der Ankunft von Erling Haaland bei Borussia Dortmund über eine mögliche Ausstiegsklausel spekuliert. Die in der Vergangenheit oftmals kolportierte Summe entspricht offenbar nicht der Wahrheit. Gut für alle, die es mit dem BVB halten: sie soll viel höher sein.

Dass Erling Haaland Borussia Dortmund im Sommer 2022 für eine vertraglich fixierte Summe verlassen kann, darüber waren sich in der Vergangenheit alle Medien einig. Die Höhe dieses Passus wurde allerdings teils ambivalent gehalten.

Die breite Öffentlichkeit ging bisher von einer Summe aus, die bei rund 75 Millionen Euro liegt und bei Zahlung derer der BVB-Superstar aus seinem bis 2024 datierten Arbeitsvertrag ausgelöst werden kann. Die BILD schreibt nun von "über 100 Millionen Euro".

Welch fundamentalen Wert Haaland nach einem Jahr in Diensten des BVB hat, ist allein am Mittwochabend festzumachen. Beim 3:2-Auswärtserfolg im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen den FC Sevilla erzielte Haaland sein 18. Tor im 13. Königsklassen-Einsatz – so viele wie kein Spieler zuvor.