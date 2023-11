Sebastien Haller kommt mit Tor im Gepäck zurück nach Dortmund

Als Stammspieler der "Elefanten" kann er Selbstbewusstsein sammeln. Während in Europa die EM-Qualifikation in den letzten Zügen ist, hat die WM-Qualifikation in Afrika gerade erst begonnen. Gegen die Seychellen feierte der haushohe Favorit einen standesgemäßen Auftakt. Mit Haller in der Startformation gewann die "Cote d’Ivoire" mit 9:0.

Dabei gelang dem Mittelstürmer der Führungstreffer. Die zweite Begegnung absolvierte das Team am Sonntag, Gegner war Gambia. Haller kam beim 2:0-Sieg allerdings nicht zum Einsatz.

Auf der Suche nach der Form

Dabei wäre für den Ex-Frankfurter ein erneuter Einsatz von Beginn an ein wichtiges Zeichen gewesen. Denn im Verein läuft es derzeit nicht rund. Seinen letzten Startelf-Einsatz absolvierte Haller am 16. September, also vor mehr als zwei Monaten. Der 29-jährige braucht dringend Selbstvertrauen, Einsätze und Tore können da behilflich sein.