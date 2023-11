"Würde ich niemals tun": Niclas Füllkrug bezieht Stellung

Nach der 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart ließ Niclas Füllkrug (30) mit seinen Aussagen tief blicken. Einige haben in dem Interview, das der BVB-Stürmer gegeben hatte, indirekte Kritik an BVB-Trainer Edin Terzic (41) gedeutet. Nun wurde der Stürmer deutlich.

Zwar weilt Niclas Füllkrug aktuell bei der deutschen Nationalmannschaft, dennoch lag ihm noch eine Sache in Bezug auf Borussia Dortmund auf dem Herzen. Seine Kritik am Auftritt des BVB gegen den VfB Stuttgart (1:2) hatten viele auch als indirekte Kritik an Edin Terzic verstanden. Am Montag auf der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft bezog Füllkrug daher Stellung – und wurde deutlich.

Der BVB-Stürmer habe den Kontakt zu Terzic gesucht, um mit ihm ein klärendes Gespräch zu führen, wie er erklärte: "Es war mir wichtig, dem Trainer von Anfang an klarzumachen, dass das nicht meine Intention war." Entgegen einiger Berichte habe er Terzic nicht kritisieren wollen.

Füllkrug wird deutlich: "Das würde ich niemals tun"

Die Idee, mit der der Revierklub ins Spiel gegangen ist, sei "nicht optimal" gewesen, "weil wir den VfB anders erwartet haben als er es am Ende gemacht hat". Die Stuttgarter hätten bis dato "häufig mit Viererkette und breiten Außenspielern gespielt", gegen den BVB dann aber mit Dreierkette. "Damit haben wir nicht gerechnet", so Füllkrug. Auch in der Offensive hätten die Schwaben viele Dinge anders gemacht als in den Spielen zuvor – "und das hat uns vor große Aufgaben gestellt."