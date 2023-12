"Borussia Dortmund hat zu wenig aus den Bellingham-Millionen gemacht"

Borussia Dortmund wollte nach der verpassten Meisterschaft in dieser Saison erneut oben angreifen – droht aber zunehmend den Anschluss an die Bundesliga-Spitze zu verlieren. Für Felix Kroos (32) ist die derzeitige Krise hausgemacht, zudem kritisiert der Ex-Profi die fehlende Qualität im Team von Edin Terzic (41).

Auf dramatische Weise verpasste Borussia Dortmund in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft und wollte den großen Coup in dieser Saison landen. Aktuell droht man aber, die Champions-League-Plätze zu verpassen und kann selten überzeugen. Für Felix Kroos, Bruder von Toni, reicht es auch in dieser Saison nicht für den Titel.

"Sie haben für den Titel den Kader und die Qualität nicht", betonte der ehemalige Profi in der ran Bundesliga Webshow. Er habe sie vor der Saison auf Platz vier geschätzt "und da werden sie meiner Meinung nach auch einlaufen", erklärte Kroos. In der Bundesliga rangiert man aktuell auf Platz fünf, im DFB-Pokal schied man gegen den VfB Stuttgart (0:2) aus.

"Dann bringt dir das auch nichts mehr"

"Konstanz musst du in der Liga zeigen und die haben sie nicht. Und das ist ein Zeichen von fehlender Qualität", urteilte der 32-Jährige. Rätsel geben allerdings die Auftritte in der Königsklasse auf. Dort war man bereits einen Spieltag vor Schluss in der Todesgruppe für das Achtelfinale qualifiziert.

Borussia Dortmund konnte Bellingham bisher nicht ersetzen - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

"In der Champions League ist es schön und gut, aber dann kriegst du ein schweres Los bist dann möglicherweise im Achtelfinale raus. Dann bringt dir das auch nichts mehr, dann bist du in der Liga auf Platz 5 und hast die große Krise", so Kroos. Die von Kroos angesprochene fehlende Qualität hätte man im Sommer kompensieren können.

BVB hat "zu wenig aus den Bellingham-Millionen" gemacht

Stattdessen hätten Sportdirektor Sebastian Kehl (43) und Co. im Sommer "zu wenig aus den Bellingham-Millionen gemacht." 103 Millionen Euro fixe Ablöse kassierte der BVB von Real Madrid für den jungen Engländer.

Dafür holte man Felix Nmecha (23, 30 Millionen Euro), Marcel Sabitzer (29, 19 Millionen Euro), Niclas Füllkrug (30, 15,5 Millionen Euro) und Ramy Bensebaini (28, ablösefrei). Bisher konnte einzig Füllkrug konstant überzeugen. Für Kroos offenbar nicht genug Qualität, die man sich eingekauft hat.

