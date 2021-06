Borussia Dortmund : Lazio Rom und Julian Brandt: Senkt der BVB seine Preisvorstellung?

Der offensive Mittelfeldspieler wechselte 2019 mit hohen Erwartungen zum BVB. Nach sehr erfolgreichen Jahren bei Bayer Leverkusen erhofften sich die Dortmunder ebenso starke Auftritte in ihrem Trikot. Das in ihn gesetzte Vertrauen konnte Brandt allerdings nur selten zurückzahlen. Lazio Rom würde ihn gerne verpflichten – aber nicht um jeden Preis.

Sky Sport Italia vermeldet, dass Lazios neuer Trainer, Maurizio Sarri ein großer Fan der Spielweise des 25-Jährigen ist. Die lange Vertragslaufzeit und die damit verbundene Ablösesumme könnten einem Deal allerdings im Wege stehen.

Laut Bild-Informationen verlangen die Borussen 25 Millionen Euro für Brandt, was bei den Italienern für Kopfschütteln sorgt. Ein zu hoher Preis für einen Spieler dieser Größenordnung.

Dabei verlief die erste Saison in Dortmund für Julian Brandt sehr vielversprechend. Nach einer kurzen Anpassungsphase etablierte er sich in der Anfangsformation der Schwarz-Gelben und schien an seine Zeit in Leverkusen anzuknüpfen.