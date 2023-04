"Leider": Dieses Wort bringt Jude Bellingham wieder ein Stück näher an Real Madrid

Carlo Ancelotti war überhaupt nicht bereit dazu, eine große Rede zu schwingen, als er während der Pressekonferenz vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League beim FC Chelsea (Dienstag, 21 Uhr) auf Jude Bellingham angesprochen wurde.

"Ich kann nur sagen, dass Bellingham leider ein Spieler von Borussia Dortmund ist, ich spreche nicht gerne über Spieler anderer Vereine", erwiderte Ancelotti auf entsprechende Nachfrage. "Es tut mir leid, aber kein Kommentar."

Und genau das kleine Wörtchen "leider" ist in diesem Kontext so aufschlussreich. Denn es macht deutlich, welch hohe Meinung Ancelotti von Bellingham hat – und dass er sich wohl sehr wünscht, den Überflieger des BVB zur kommenden Saison in seiner Mannschaft zu haben. Ob es auch dazu kommt, bleibt offen.