Robert Lewandowski wäre beinahe in England gelandet: Darum scheiterte ein Transfer

Robert Lewandowski (35) ist zweifellos einer der besten Stürmer seiner Zeit. Bei seinen Stationen in Deutschland bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern stellte er Rekord über Rekord auf und auch beim FC Barcelona überzeugt der Pole. Nun hat er erklärt, dass er 2010 beinahe gar nicht nach Deutschland, sondern nach England gewechselt wäre.

Im Jahr 2010 zahlte Borussia Dortmund knapp fünf Millionen Euro für einen damals 22-Jährigen Polen an Lech Posen. Dass man damals einen zukünftigen Weltfußballer verpflichtet hatte, wusste zu dem Zeitpunkt noch niemand. Blickt man 13 Jahre später auf die Karriere von Robert Lewandowski stehen zahlreiche Rekorde und Pokale in seiner Sammlung.

Lewandowski: "Ich hatte die Möglichkeit, zu Blackburn zu wechseln, aber…"

Bei seinen Stationen beim BVB und in insgesamt acht Jahren beim FC Bayern, wo er 2014 aus Dortmund hin gewechselt war, reifte er zu einem der besten Stürmer der Welt. Doch um ein Haar wäre es möglicherweise nicht zu so einer herausragenden Karriere gekommen. Denn wie der Stürmer nun verraten hat, stand er 2010 kurz vor einem Wechsel nach England in die Premier League.

Im Interview mit Times Sport erklärt der 35-Jährige, der seit Sommer 2022 beim FC Barcelona spielt: "Ich hatte die Möglichkeit, zu den Blackburn Rovers zu wechseln, aber ich wollte zuerst den Trainingsplatz dort sehen." Zu dem Zeitpunkt gehörte Blackburn noch der englischen Eliteliga an – inzwischen dümpelt der Klub im Tabellenmittelfeld der Championship herum.