Borussia Dortmund : Lucien Favre sagt Bordeaux ab – und kündigt Pause an

Jüngst wurde Lucien Favre in der französischen Sportpresse mit einer Übernahme des Traditionsvereins Girondins Bordeaux in Verbindung gebracht. Der Schweizer hat allerdings andere Pläne.

"Ich werde in diesem Sommer keine Mannschaft übernehmen. Das habe ich schon mehrfach betont, und das bleibt so", kündigte der 63-Jährige eine Auszeit an.

Lucien Favre hatte zuletzt mit Crystal Palace über eine Anstellung verhandelt, dem Klub aus London sagte der ehemalige BVB-Trainer allerdings ab – und nannte eine Pause von Trainerjob als Begründung.

Diese Aussage ist nach wie vor gültig. "Ich genieße momentan meine Auszeit und werde zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Business zurückkehren", so Favre.