Borussia Dortmund : Luis Suarez: Erling Haaland macht Sohn zum glücklichsten Achtjährigen, den es gibt

Erling Haaland hat inzwischen Fans in aller Herren Länder. In Spanien gibt es einen ganz prominenten Anhänger des BVB-Stars. Der Sohn von Luis Suarez hat sich zu seinem Geburtstag ein signiertes Haaland-Trikot gewünscht. Sein Traum ging in Erfüllung.