Luka Jovic bietet sich selbst beim BVB an

Luka Jovic strebt nach einem weiteren Jahr bei Real Madrid unter dem Radar eine Veränderung an. Die Bundesliga soll das präferierte Ziel des Stürmers sein. Und Borussia Dortmund offenbar der dazugehörige Wunschklub.

Nach Informationen von Sport1 hat sich der physisch starke Angreifer selbst beim BVB für einen Sommertransfer angeboten. Die Bundesliga war schon vor Kurzem als Jovics Wunschziel bezeichnet worden. Der 24-Jährige soll lieber wieder nach Deutschland zurückkehren wollen, als beispielsweise in die Premier League zu wechseln.

Borussia Dortmund durchforstet den Markt nach einem kompetenten Nachfolger für Erling Haaland, der sein Lager ab der kommenden Saison wahrscheinlich bei Manchester City aufschlagen wird. Zu den in den letzten Wochen gehandelten Kandidaten gehört offenbar auch Luka Jovic.

"Luka Jovic hat seinen Wunsch hinterlegt, zum BVB wechseln zu wollen. Das kann er sich sehr gut vorstellen, weil er in der Vergangenheit in der Bundesliga aufgeblüht ist", erzählt Patrick Berger im Podcast Die Dortmund-Woche. Interesse bestehe außerdem in England und Italien.