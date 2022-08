Bundesliga Manchester City in Verhandlungen wegen Ex-BVB-Spieler

Beim BVB war ihm der große Durchbruch nicht gelungen, unter der Flagge des RSC Anderlecht macht Sergio Gomez seit einem Jahr große Karriere. Jetzt klopft Manchester City an.

Manchester City signalisiert offenbar konkretes Interesse an Sergio Gomez. Wie das in der Regel gut informierte Portal The Athletic berichtet, laufen die Transferverhandlungen mit dem RSC Anderlecht.

Der englische Meister fahndet nach einem neuen Linksverteidiger. Die Bemühungen um Gomez gründen insbesondere auf die sich schwierig gestaltenden Gespräche wegen eines Transfers von Marc Cucurella. Brighton & Hove Albion fordert 60 Millionen Euro, der FC Chelsea soll einem Transfer inzwischen sehr nahe stehen.