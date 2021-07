Borussia Dortmund : Marco Reus: "Nochmal Berlin wäre nicht schlecht"

Borussia Dortmund absolviert erneut ein Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Bis zum Ende des Monats verweilen die Schwarz-Gelben noch im gemütlichen Kurort. Marco Reus nahm sich am Rande Zeit, um mit Medienvertretern über seine Ambitionen zu sprechen.