Borussia Dortmund : Marco Reus: "Was da zum Teil abgeht, ist abartig"

Der Druck im Fußball nahm in den letzten Jahren spürbar zu. Selbst ein gestandener Funktionär wie Max Eberl hat sich vor wenigen Tagen aus dem Geschäft zurückgezogen, das ihn ansonsten mit Haut und Haar verschlungen hätte. Dortmunds Angreifer Marco Reus würde sich gerne mehr Rücksicht und Empathie in seinem Sport und der Gesellschaft im Allgemeinen wünschen.

Im Exklusiv-Interview mit Bild sprach der 32-Jährige über die große Last, die ein Fußballprofi heutzutage aushalten muss. "Es muss in der öffentlichen Wahrnehmung alles immer besser, schneller, höher, weiter gehen. Es ist niemals genug, man will immer mehr", bemängelt Reus.

Bei allem Sonderstatus, den die Spieler genießen, dürfe das Menschliche in der Bewertung nicht verloren gehen. "Gewisse Dinge gehören zu unserem Job dazu. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir es mit Menschen zu tun haben und Menschen kann man immer verletzen, auch wenn sie privilegiert sind oder nach außen stark erscheinen."