Marco Reus und die Nationalmannschaft: Verpasste WM als trauriger Höhepunkt?

Den 1:0-Sieg im 181. Revier-Derby konnten die Dortmunder nur verhalten feiern. Kapitän Marco Reus ging gegen Schalke bereits in der 32. Minute verletzt von Bord. Die Weltmeisterschaft in Katar gerät in Gefahr. Es wäre ein weiteres großes Turnier, das der Spielgestalter im DFB-Dress verpassen würde.

Die Bilder vom WM-Sieg 2014 in Brasilien sind den meisten deutschen Fußball-Fans lebhaft in Erinnerung geblieben. Unvergessen die Geste von Volksheld Mario Götze (30), der bei der Siegerehrung das Trikot von Marco Reus in die Höhe hielt. Sein BVB-Kumpel musste nämlich wegen eines Anrisses im Syndesmoseband passen. Die Verletzung zog sich Reus ausgerechnet im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft zu. Dieser tragische Moment steht sinnbildlich für die Nationalmannschaftskarriere des Dortmunders. Nach der WM 2014 verpasste Reus auch die EM 2016 Bei der Europameisterschaft 2016 fehlte Reus aufgrund einer Schambeinentzündung, die ihn schließlich bis zum Juni 2018 kein Länderspiel mehr absolvieren ließ. Ausgerechnet das bittere Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland erlebte der Offensivspieler aus nächster Nähe. Es könnte sein letztes großes Turnier für Deutschland gewesen sein.

