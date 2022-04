Marco Reus will Karriere beim BVB beenden

Die tiefe Verbundenheit zwischen Borussia Dortmund und Marco Reus ist bekannt. Für einen anderen Klub will er in seiner aktiven Laufbahn nicht mehr spielen.

Marco Reus peilt an, seine Karriere bei Borussia Dortmund zu beenden. "Ich fühle mich unheimlich wohl und sehe keinen Anlass einen anderen Schritt zu gehen. Ich würde meine Karriere gerne in Dortmund beenden", erklärt Reus im Interview mit dem Bezahlsender Sky.

Reus ist beim BVB das, was man im dynamischen Fußballgeschäft nicht mehr so häufig findet: eine echte Identifikationsfigur. Der 32-Jährige ließ sich einst im Nachwuchs der Schwarz-Gelben ausbilden und kam nach Stationen bei RW Ahlen und Borussia Mönchengladbach 2012 zurück an alte Wirkungsstätte.