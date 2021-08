Borussia Dortmund : Marco Rose sieht bei Youssoufa Moukoko Licht und Schatten

Am Dienstagabend verlor der BVB vor heimischer Kulisse mit 1:3 im Supercup-Finale gegen den FC Bayern München. Beide Teams zeigten ansprechenden Leistungen, die den Appetit für die kommende Saison anregten. Der Coach der Dortmunder sorgte bereits bei seiner Aufstellung für eine kleine Überraschung.

Der neue Mann an der Seitenlinie der Borussen brachte Youssoufa Moukoko von Beginn an, um neben Erling Haaland einen zweiten Stürmer zu präsentieren.

Das 16-Jährige Wunderkind debütierte in der letzten Spielzeit in der Bundesliga, verpasste wegen einer Bänderverletzung aber den Endspurt der Saison. Im Supercupfinale bot Rose ihn bewusst wieder in der Startelf auf.

"Es ist wichtig, dass wir den Jungen reinhauen, ihm die Möglichkeit geben, sich zu zeigen und zu entwickeln", sagte er im Anschluss an das Spiel und verwies auf die vielen positiven Situationen. "Da hat man seine Dynamik und seine Qualität gesehen, die er in dem Alter schon hat."