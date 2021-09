Borussia Dortmund : Mario Götze verrät: Klopp war sehr verärgert über Bayern-Wechsel

"Vielleicht hat er mich ein bisschen verstanden, er kannte mich, aber er war in dieser Situation sehr verärgert, dass ich diese Entscheidung getroffen hatte", blickte der Offensivakteur von PSV Eindhoven gegenüber 433: The Home of Football auf das Frühjahr 2013 und Klopps Reaktion zurück.

Auch Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke waren alles andere als begeistert. "Ich habe dem Trainer, dem Geschäftsführer und dem Sportdirektor davon erzählt. Sie waren nicht glücklich darüber Sie waren nicht glücklich darüber", so Götze weiter.