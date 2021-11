Borussia Dortmund : Martin Ödegaard: Meine ersten Eindrücke von BVB-Star Erling Haaland

Erling Haaland ist einer der Spieler, über den im Weltfußball am meisten diskutiert wird. Die Fachwelt ist hellauf begeistert von dem, was der kommende Superstar von Borussia Dortmund so darbietet. In noch jüngeren Jahren begeisterte er bereits Martin Ödegaard.

Er habe Haaland regelmäßig beobachtet, als dieser begann, in der norwegischen Liga zu spielen, erinnert sich Ödegaard bei einem Q&A auf Twitter. In Norwegens Tippeligaen war Haaland erstmals im Juni 2017 am Ball. Unter Ole Gunnar Solskjaer debütierte er damals für den Molde FK.