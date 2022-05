Marwin Hitz: Erfüllt sich der BVB-Keeper einen langersehnten Traum?

Marwin Hitz spielt wohl seine letzte Saison im Trikot von Borussia Dortmund. Wohin es für den 34-Jährigen am Saisonende geht, ist noch ungeklärt. Womöglich in seiner Schweizer Heimat?

Der Schweizer Journalist Andreas Böni, stellvertretender Chefredaktor Sport der Tageszeitung Blick, bringt Hitz als neuen Keeper des FC St. Gallen ins Gespräch.

Der 34-Jährige habe in der Nähe von St. Gallen ein Haus gebaut und es könne gut sein, dass Hitz mit seinen drei Kindern in die Region zurückkehre. Hitz, der bereits in der Jugend für den Schweizer Klub spielte und in der Fankurve stand, ließ in der Vergangenheit verlauten, dass es ein Traum wäre, noch einmal für seinen Ex Verein aufzulaufen.