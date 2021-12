Borussia Dortmund : Mino Raiola: Erling Haaland? Bayern, Real, Barça und City sind die Vereine, zu denen er gehen kann

Erling Haaland (21) hat sich seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund neben Kylian Mbappe (21, Paris Saint-Germain) zum gefragtesten Mittelstürmer der Welt entwickelt. Wo es für den Norweger nach seiner Zeit in Westfalen weitergeht, ist noch unklar. Berater Mino Raiola grenzt den Kreis der Anwärter ein.

Haalands neuer Verein wird sich aus einem exklusiven Kreis rekrutieren. "Bayern, Real, Barcelona, City – das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann", erklärte Raiola und ergänzte: "City hat in den letzten Jahren fünf Mal die Meisterschaft gewonnen, deutlich öfter als United."

Dass Haaland Anfang 2020 überhaupt nach Dortmund wechselte, hat auch mit dem Signal Iduna Park zu tun. "Jeder Spieler liebt diese gelbe Wand, auch Erling. Er ist gekommen, weil er vor dieser Tribüne spielen wollte", verrät der Spielervermittler.

"Erling Haaland will den Ballon d'Or unbedingt"

Was Haaland ebenfalls eines Tages will: den Weltfußballer-Titel: "Ich weiß von Erling, dass er den Ballon d‘Or unbedingt holen will. Ich sage ihm aber immer: Erl, versuche der Beste zu sein, der du sein kannst und eifere nicht diesem Pokal nach."