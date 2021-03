Borussia Dortmund : "Mit dem Teufel tanzen": Erling Haaland von United-Legende umworben

Nach Ansicht von Rio Ferdinand darf sich Manchester United keinesfalls die Chance entgehen lassen, der nächste Klub des umworbenen Erling Haaland zu werden. Laut Ferdinand müsse der Rekordmeister Englands "alles geben", um den Superstar von Borussia Dortmund zu bekommen.

Die United-Legende erläutert weiter in ihrer Youtube-Show VIBE WITH FIVE, dass sie eigentlich nicht gerne über Spieler von anderen Klubs spreche. "Aber dieser Typ – wir können es uns nicht erlauben, dass er woanders hingeht. Sein einziges Ziel ist England. Das ist der einzige Ort, an den er gehen wird. Wenn er irgendwo anders hingeht, wäre ich sehr überrascht."

Tatsächlich gibt es anhaltende Gerüchte über ein United-Interesse an Haaland. Es sind bisher aber lediglich (teils wilde und abstruse) Mutmaßungen, die allwöchentlich durch die Sportblätter gehen. Weitere Topadressen wie Real Madrid, der FC Chelsea, Manchester City und sollen sich ebenfalls mit einem Transfer beschäftigen.

Laut Ferdinand liebe Haaland den englischen Fußball und der Umstand, dass Vater Alf-Inge jahrelang auf der Insel spielte, würde einen Wechsel seines Filius dorthin nicht unbedingt unwahrscheinlicher machen. "Es ist einer seiner Träume, in England zu spielen, da bin ich mir sicher. Warum nicht im roten Trikot im Old Trafford?", fragt Ferdinand.