Mo Dahoud: Neuer Trainer spricht ganz offen über bevorstehenden Transfer

Mahmoud Dahoud verlässt den BVB nach sechs gemeinsamen Jahren in Richtung England - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

Mahmoud Dahoud (27) wird Borussia Dortmund am Saisonende verlassen. Das ist bereits seit mehreren Wochen bekannt. Offen war bisher allerdings, wo der deutsche Nationalspieler demnächst auflaufen wird. Bis jetzt.

Allerdings sei die Sache "noch nicht offiziell. Vielleicht werden wir auf der nächsten Pressekonferenz über ihn sprechen", so der Brighton-Trainer. Wie Romano weiter berichtet, hat der ehemalige Gladbacher der Medizincheck auf der Insel bereits absolviert.

Mo Dahoud steht vor einem Wechsel in die Premier League. Das berichtete zuletzt SPORT1 und nannte Newcastle United, Leicester City und Brighton & Hove Albion als mögliche Abnehmer.

Dahoud heuerte 2017 bei den Westfalen an - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

Mo Dahoud und Borussia Dortmund: Trennung nach sechs Jahren

Mo Dahoud wechselte 2017 für 12 Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchengladbach zu den Schwarzgelben. Insgesamt machte der gebürtige Syrer 141 Spiele für den BVB. In der laufenden Saison wurde er von Trainer Edin Terzic allerdings nur selten aufgeboten.

Auch aufgrund einer Schulterverletzung stand Dahoud in der Bundesliga zwei Spieltage vor dem Saisonende nun neunmal auf dem Feld, zuletzt durfte er am 1. April gegen den FC Bayern an. Seitdem musste er sechsmal zuschauen, wenn der BVB um Punkte im Meisterschaftsrennen kämpfte.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano