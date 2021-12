Mohamed-Ali Cho : Teurer als Adeyemi? BVB nimmt Sturm-Talent (17) aus Frankreich ins Visier

Borussia Dortmund hat sich in den letzten Jahren einen großartigen Ruf bei jungen Spielern erarbeitet. Der Verein aus dem Pott gilt als Sprungbrett für Nachwuchstalente. Ein solches haben die Klubverantwortlichen jetzt in Frankreich gescoutet.

Mohamed-Ali Cho passt mit seinen 17 Jahren perfekt in das Beuteschema des BVB. Der Offensivspieler des SCO Angers feierte in der letzten Spielzeit zwar erst sein Debüt in der Ligue 1, konnte aber seitdem auf ganzer Linie überzeugen. In dieser Saison gelangen ihm gegen Stade Rennes (2:0) und den FC Metz (3:2) darüber hinaus seine ersten beiden Tore in Frankreichs höchster Spielklasse.

Neben den Dortmundern haben sich laut L'Equipe auch schon der FC Chelsea und Atletico Madrid nach Mohamed-Ali Cho erkundigt. Der deutsche Vertreter hat aktuell aber die besten Karten. Die Schwarz-Gelben können bei einem Verkauf von Erling Haaland durch den offenen Konkurrenzkampf im Sturmzentrum punkten.