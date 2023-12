Nach Donyell Malen: Topverdiener des BVB wohl ebenfalls frustriert

Rundum Donyell Malen ergeben sich seit einigen Wochen Wechselgerüchte. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund ist noch immer nicht richtig angekommen. Von einem spektakulären Tausch mit Jadon Sancho war zuletzt die Rede.

Malen, so berichtet es Sky, wird den BVB im kommenden Wintertransferfenster vorerst allerdings nicht verlassen. Das dürfte für einen weiteren Profi ebenfalls gelten. Nach Angaben des Bezahlsenders ist auch Niklas Süle unzufrieden über seine Situation.

Aufgrund dessen sei es bereits zu einem Austauschen zwischen seinem Berater Volker Struth und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gekommen. Absichten, demnächst einen Wechsel zu vollziehen, seien bisher nicht vorgetragen worden.

Niklas Süle hat beim BVB seinen Stammplatz verloren - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Niklas Süle verdient beim BVB am meisten

Süle ist inzwischen weit davon entfernt, einen Stammplatz inne zu haben. In der Bundesliga erhielt er nur dreimal ein Mandat in der Startelf. Im letzten Aufeinandertreffen gegen RB Leipzig (2:3) kam Süle wegen des Platzverweises von Mats Hummels früh in die Partie und erzielte sogar ein Tor.

Größer angelegte Einsatzzeiten sollen aus Sicht des 49-fachen deutschen Nationalspielers wieder zum Dauerzustand werden. Das sollte auch das Ansinnen des BVB sein. Immerhin soll Süle mit zwölf Millionen Euro Jahresgehalt der Dortmunder Topverdiener sein.

